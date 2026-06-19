Göztepe transferde Henrique'yi açıkladı
Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilya'nın Gremio takımından 24 yaşındaki golcü Andre Henrique'yi 4+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncu için 2 milyon euro bonservis ödeyecek.
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı