Göztepe transferde Henrique'yi açıkladı

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı