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Göztepe transferde Henrique'yi açıkladı

Göztepe transferde Henrique'yi açıkladı
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Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilya'nın Gremio takımından 24 yaşındaki golcü Andre Henrique'yi 4+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncu için 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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