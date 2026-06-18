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Göztepe Andre Henrique'yi bitiriyor

Göztepe Andre Henrique'yi bitiriyor
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Süper Lig ekibi Göztepe, Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique için 2 milyon euro karşılığında prensipte anlaştı. Ayrıca Jeferson'u Partizan'a kiralama girişimleri sürüyor.

GÖZTEPE transferde bir forvetle daha anlaşma aşamasına geldi. Süper Lig'in İzmir temsilcisi daha önce 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalarken, Brezilyalı golcü Andre Henrique transferinde de büyük aşama kat etti. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Gremio ile prensipte el sıkıştı. Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Göztepe'nin 2 milyon euro karşılığında Henrique transferini bitirme noktasına geldiği ifade edildi. Brezilya basını da son görüşmelerin ardından Henrique'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirtti. Henrique son olarak Brezilya ekiplerinden Hercilio Luz takımında kiralık oynamıştı.

JEFERSON GİDİYOR

Henrique'yi transfer etmesi durumunda Göztepe'nin forvet sayısı ise 7'ye yükselecek. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda yeni transfer Armstrong'la birlikte Juan, Janderson, Jeferson (Jeh), Guilherme Luiz ve Sabra bulunuyor. Öte yandan Sırbistan'ın Partizan takımının Jeferson'u (Jeh) kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Partizan yetkililerinin Jeh'i 1 sezon kadrosuna dahil etmek istediği, Göztepe yönetiminin ise öneriye sıcak baktığı vurgulandı. Göz-Göz'e geçen sezon ara dönemde Ponte Preta'dan gelen Jeh, 16 maçta 493 dakika süre aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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