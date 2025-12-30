Haberler

Göztepe, Guilherme Luiz ile anlaştı

Güncelleme:
Göztepe, Ceara Sporting'te forma giyen genç forvet Guilherme Luiz ile anlaşma sağladı. 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Luiz'in kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Göztepe, Brezilyalı oyuncu Guilherme Luiz'in transferi konusunda Brezilya ekibi Ceara Sporting ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Göztepe, devre arasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, ilk hamlesini İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna katarak yaptı. Takviyelere devam eden sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir aradığı forveti ise Brezilya'da buldu. Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Ceara Sporting'de forma giyen 2005 doğumlu genç golcü Guilherme Luiz'in transferinde mutlu sona ulaştı. Tarafların her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken, Guilherme Luiz'in kısa süre içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların bu transferde Brezilya ekibine 1.5 milyon Euro'luk bonservis ödeyeceği öğrenildi.

2025 yılında Ceara U20'den A takıma yükselen Guilherme Luiz, Brezilya Serie A'da 7 müsabakada görev aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
