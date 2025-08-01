Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile anlaştı

Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teixeira, Göztepe'nin kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı. Kulüpten, "1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregório Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Teixeria, Göztepe'nin mevcut kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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