Sultanlar Ligi'nde Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi gerginlik

SULTANLAR Ligi'nde 9'uncu haftada bugün İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde atarken; olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yaşanan gerginlikte bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.

Ancak maçın başlamasıyla birlikte gerilim yeniden tırmandı. Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar salonda karşılıklı küfürleşirken, yapılan uyarı anonslarına rağmen sahaya yeniden yabancı madde atılmasıyla hakemler ve voleybolcular ilk sette durum 8-9 iken soyunma odasına gitti. Voleybolcuların sahaya dönmesinin ardından emniyet maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi ve seyirciler salondan çıkarılmaya başladı. Maç salon boşaltıldıktan sonra kaldığı yerden devam edecek.