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Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve hızlı oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca antrenman öncesinde oyuncular bayramlaştı.

Göztepe, Ziraat Tu¨rkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bas¸ladı.

Adnan Su¨vari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Trabzonspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular pas, c¸abukluk ve dar alanda oyun c¸alıs¸ması yaptı.

Göztepeli oyuncular antrenmandan önce bayramlaştı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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