Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, Ziraat Tu¨rkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bas¸ladı.

Adnan Su¨vari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Trabzonspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular pas, c¸abukluk ve dar alanda oyun c¸alıs¸ması yaptı.

Göztepeli oyuncular antrenmandan önce bayramlaştı.