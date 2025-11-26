Göztepe Basketbol, Yiğit Sarı ile Anlaştı

Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet oyuncusu Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk 11 haftasında önemli bir performansa imza attı. İzmir temsilcisi, bu dönemde 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sırada yer aldı. Basketbol Süper Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika'da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır.

Yiğit Sarı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR