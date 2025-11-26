Göztepe Basketbol, Yiğit Sarı ile Anlaştı
Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet oyuncusu Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk 11 haftasında önemli bir performansa imza attı. İzmir temsilcisi, bu dönemde 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sırada yer aldı. Basketbol Süper Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika'da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır.
Yiğit Sarı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR