Göztepe potada play-off'ta

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon mücadele eden Göztepe, play-off'a kalmayı başardı. Ligin 33. haftasında Pizzabulls Cedi Osman'a mağlup olan Göztepe, Yalovaspor'un ligden çekilmesiyle hükmen galip sayılacak. Elde ettikleri 20 galibiyetle altıncı sırada yer alan Göztepe'nin play-off'taki rakibi, sezonun son hafta maçlarının ardından belli olacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon yıllar sonra mücadele eden Göztepe, Basketbol Süper Ligi yolunda play-off'a kalmayı başardı. Ligin 33'üncü hafta mücadelesinde Pizzabulls Cedi Osman'a deplasmanda 91-86 mağlup olan Göztepe, ligden çekilen Yalovaspor ile son hafta oynaması gereken maçtan hükmen galip sayılacak. Oynadığı 33 maçta 20 galibiyetle altıncı sırada yer alan Göztepe'nin play-off'taki rakibi ve fikstürü sezonun son hafta maçlarının ardından belli olacak. İzmir temsilcisi son olarak 23 yıl önce 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.

Play-off'tan hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda antrenör Nehir Berk, "Normal sezonun son maçını kazanmak istiyorduk. Play-off saha avantajını garantileme adına da kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun iki tarafında da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle savunma sertliği konusunda sorunlar yaşadık. Son periyotta takımımız bir reaksiyon gösterdi, son topa kadar gelmemize rağmen kazanmayı başaramadık. Önümüzde play-off'lar var. Eksiklerimiz üzerinde çalışarak play-off'a en hazır durumda gireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
