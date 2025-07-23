Göztepe Basketbol, Rüçhan Tamsöz ile Anlaşmayı Uzattı

Göztepe Basketbol, Rüçhan Tamsöz ile Anlaşmayı Uzattı
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Göztepe Basketbol, Başantrenör Rüçhan Tamsöz ile 2025-2026 sezonu için sözleşme uzattığını duyurdu. Tamsöz yönetiminde takım, Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başarmıştı.

Göztepe Basketbol, 2025-2026 sezonunda Başantrenör Rüçhan Tamsöz'ün sarı-kırmızılı takımın başında yer alacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra bir üst lig için final grubuna kalan Göztepe Basketbol, Başantrenör Rüçhan Tamsöz yönetiminde 6'lı final grubunu ilk iki sırada bitirerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başardı. İzmir ekibi, Rüçhan Tamsöz'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Sarı-kırmızlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birlikte yazdığımız hikayeye devam ediyoruz. Şampiyon takımımızın Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 2025-2026 sezonunda da takımımızın başında yer alacak" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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