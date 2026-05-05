Haberler

Göztepe Basket'in inancı tam

Göztepe Basket'in inancı tam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u rövanşta dört uzatmaya giden maçta son saniyede 121-119 yenip eleyen Göztepe, Bandırma Parmos Bordo BK serisine iddialı hazırlanıyor.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u rövanşta dört uzatmaya giden maçta son saniyede 121-119 yenip eleyen Göztepe, Bandırma Parmos Bordo BK serisine iddialı hazırlanıyor. Yarı finalde Bandırma temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda genel menajer Onur Aksoy değerlendirmelerde bulundu. Ormanspor'la çok çekişmeli bir seri oynadıklarını belirten Aksoy, "Ormanspor ile tüm basketbolseverlerin ilgisini çeken, belki de lig tarihine geçebilecek şekilde 4 uzatmaya giden bir maç oynadık. Sonunda kazandığımız ve yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Göztepe'ye yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Aksoy, "Bu ligdeki ilk sezonumuz ve oldukça yüksek bütçeli kadroların olduğu bir sezon oynuyoruz. Biz mücadeleyi bırakmayan, Göztepe armasına yakışır şekilde hırslı bir takım oluşturmak istedik. Bunun da meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Son maçta taraftarlarımızın da harika desteği vardı, böyle maçlarda taraftar desteği fark yaratan bir faktör oluyor" yorumunu yaptı.

RAKİP BANDIRMA BORDO

Onur Aksoy açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Mehmet Sepil'in de çok yakın ilgisi ve desteği var. Son dönemdeki mücadelemizin ardından kendisinin play-off şampiyonluğu için ciddi bir prim taahhüdü de oldu. Gerek maddi gerekse de manevi olarak desteğini sezon boyunca hissettik. Camia olarak artık Bandırma Bordo serisine odaklanmış durumdayız. Hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürecek ve cuma günü Bandırma'ya hareket ederek kampa gireceğiz."

SÜPER LİG'DE KARŞIYAKA İLE OYNAMAK İSTİYORUZ

Onur Aksoy, Süper Lig'e yükselmeleri halinde Karşıyaka rekabetini yaşamak istediklerini de sözlerine ekleyerek, "Liglerin marka değerini rekabetler değerli kılıyor. Göztepe-Karşıyaka rekabeti basketbola da büyük heyecan getirecektir ve bu rekabetin hak ettiği yer Basketbol Süper Ligi'dir. Bu buluşmanın Karşıyaka'nın düşmesiyle değil bizim yükselmemiz ile gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İzmir basketbol konusunda büyük potansiyellere sahip bir şehir. Bu potansiyeli göstermemiz gerek" cümlelerini kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Oğuzhan Uğur'un yargılandığı 'baraj patladı' davasında karar

"Baraj patladı" davasında karar
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok