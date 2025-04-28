Göztepe, Başakşehir'i İlk Yarıda 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Başakşehir'i konuk etti. İlk yarıda Furkan Bayır ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın önemli anları ve oyuncu performanslarıyla ilgili detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Miguel Crespo, sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı, ön direkte topa topuğuyla vuran Figueiredo'nun şutunu kaleci Mateusz Lis kurtardı.
10. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Christopher Operi, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurdu, kaleci Mateusz Lis iki hamlede topu kontrol etti.
25. dakikada Romulo'nun ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktası yakınında kafayla indirdi. Savunmadan seken topu alan Furkan Bayır, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı yerden vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaparken top yandan az farkla auta çıktı.
42. dakikada Romulo'nun sol kanattan gönderdiği pasın ardından topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Muhammed'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas
Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan (Ahmed Ildız dk. 4), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Lasse Nielsen dk. 38), David Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Nazım Sangare, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Emersonn
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Joao Figueiredo
Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Hamza Güreler, Festy Ebosele, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Philippe Keny
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Furkan Bayır (dk. 25), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 42) (Göztepe)
Sarı kart: Ogün Bayrak (Göztepe) - İZMİR