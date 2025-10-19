Haberler

Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Maçta setler 21-25, 23-25, 19-25 şeklinde tamamlandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Grajber, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Kobzar, Selen Köse, Tikhomirova)

Göztepe: Atkinson, Nazlı Eda Kafkas, Emine Arıcı, Heneline, Marusic, Ceren Kapucu (Berra İnce, Bihter Dumanoğlu, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 23-25, 19-25

Süre: 92 dakika (28, 36, 28)

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor

