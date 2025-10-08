Göztepe, Aydın BŞB'yi 3-2 Yenerek Kazandı

Haberler

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-23, 22-25, 25-15 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Göztepe: Scuka, Atkinson, Ceren Kapucu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Haneline (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Rotar)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Bilge Paşa, Kobzar, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Beliz Başkır)

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-15, 15-11

Süre: 143 dakika

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
