Göztepe, Aydın BŞB'yi 3-2 Yenerek Kazandı
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-23, 22-25, 25-15 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Göztepe: Scuka, Atkinson, Ceren Kapucu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Haneline (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Rotar)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Bilge Paşa, Kobzar, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Beliz Başkır)
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 25-15, 15-11
Süre: 143 dakika
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor