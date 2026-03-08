Haberler

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nda Göztepe, Dörtlü Final'e yükseldi

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nda Göztepe, Dörtlü Final'e yükseldi
Göztepe, Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabında maçlarını namağlup tamamlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Göztepe, son maçında Nevşehir Belediye SK'yı 10-8 yenerek başarılı bir performans sergiledi.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabında Göztepe, grubunu yenilgisiz tamamlayarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Göztepe Kulübünün ev sahipliğinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. ön eleme turu B Grubu'nda dördüncü gün maçları tamamlandı.

Grupta günün ilk maçında VK Jadran Split, Sirens ASC'yi 17-7 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise London Otter ise Dalton Koleji SK'yi 18-8 yendi.

Gruptaki son maçta Göztepe, Nevşehir Belediye SK karşısında 10-8 galip geldi. Bu sonuçla müsabakaları namağlup tamamlayan Göztepe, Dörtlü Final biletini aldı.

Grubu ikinci sırada tamamlayan VK Jadran Split de Dörtlü Final'e yükseldi.

Dörtlü Final organizasyonunun düzenleneceği ülke ve tarih ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
