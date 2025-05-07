Göztepe, Atakaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs'ta oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için antrenmanlarına Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ediyor. Takım, antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaparken, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor