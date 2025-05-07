Göztepe, Atakaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.