Göztepe vitrini yeniledi

SÜPER Lig'de 21'inci haftaya 39 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere 6 takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 4 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Göztepe özellikle en büyük değişimi orta sahada yaşadı. Beninli golcü Juinor Olaitan'ı 6 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a satan Göztepe yönetimi, Brezilyalı Rhaldney'i Portekiz ekibi Alverca'ya kiraladı. Ahmed Ildız 1'inci Lig ekibi Çorum FK'ya gitti. Sağ bek Ruan ise Sakaryaspor'a verildi.

Göztepe giden oyuncuların yerini ise hemen doldurdu. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında top koşturan Alexis Antunes'le sözleşme imzalayan Göztepe, Rhaldney'in yerine Bodrum FK'dan Ganalı Musah Mohemmed, Olaitan'ın yerine de Lommel SK'dan Bulgar Filip Krastevi'i renklerine bağladı. Göztepe, İsviçreli 25 yaşındaki Antunes ve 23 yaşındaki Mohammed'le 3,5+1 yıllık mukavele yaparken, 24 yaşındaki Krastev ise satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralandı. Sezonun ilk yarısında forvette alternatifsiz kalan Göztepe iki Brezilyalı golcüyü de takıma dahil etti.

TEK YERLİ TRANSFER KALEYE

Göztepe, Brezilya'dan Guilherme Luiz ve Jeferson Dos Santos'u (Jeh) kadrosuna katarak golcü sayısını artırdı. Göztepe Serie B ekibi Ponte Preta'nın 26 yaşındaki santrforu Jeh ile 3,5 yıllığına anlaşırken, Guilherme Luiz ile 4,5 yıl + 1 yıl kulüp opsiyonunu içeren sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Göztepe bir takviye de kaleye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar son olarak Süper Lig'de Kayserispor forması giyen 20 yaşındaki Mehmet Şamil Öztürk'ü bünyesine aldı ve file bekçisiyle 2 yılı opsiyonlu 4,5 senelik sözleşme imzaladı. Ara dönemde vitrinini yenileyen ve pazar günü deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe artık tamamen Avrupa kupalarına katılma hedefine odaklandı.