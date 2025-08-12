Göztepe Antrenörü Rüçhan Tamçöz Babasını Kaybetti
Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe'nin antrenörü Rüçhan Tamçöz, babası Nazım Tamçöz'ü kaybetti. Bursa'da vefat eden Nazım Tamçöz için cenaze namazı Bursa Hürriyet Merkez Camisi'nde kılınacak.
