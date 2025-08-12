Göztepe Antrenörü Rüçhan Tamçöz Babasını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe'nin antrenörü Rüçhan Tamçöz, babası Nazım Tamçöz'ü kaybetti. Bursa'da vefat eden Nazım Tamçöz için cenaze namazı Bursa Hürriyet Merkez Camisi'nde kılınacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe'yi çalıştıran Antrenör Rüçhan Tamçöz, babası Nazım Tamçöz'ü kaybetmenin acısını yaşadı. Bursa'da hayatını kaybeden Nazım Tamçöz'ün ikindi namazı sonrası Bursa Hürriyet Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Beklenen haber geldi ama geriye bu manzara kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.