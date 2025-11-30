Göztepe, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe'nin gollerini Taha Altıkardeş ve Juan Santos attı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçı Göztepe 2-1 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Taha Altıkardeş ve 52. dakikada Juan Santos attı. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golünü ise 40. Veysel Sarı kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor