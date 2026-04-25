Haberler

Göztepe, Antalyaspor'u 2 Golle Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller Juan ve Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı mücadeleye hızlı başlayan Göztepe, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İzmir temsilcisi, maçın henüz 16. saniyesinde Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 51'e çıkararak 6'ncı sıraya yükseldi. Hesap.com Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve haftayı 15'inci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

