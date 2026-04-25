Göztepe, Antalyaspor'u 2 Golle Mağlup Etti

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller Juan ve Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

İzmir temsilcisi, maçın henüz 16. saniyesinde Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 51'e çıkararak 6'ncı sıraya yükseldi. Hesap.com Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve haftayı 15'inci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA