Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaya Göztepe, Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Cherni, Dennis, Miroshi, Rhadney, Juan, Janderson ilk 11'i ile başladı.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ramzi Safuri, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Poyraz Efe Yıldırım, Kaluzinski, Paal, Van de Streek ve Veysel Sarı ilk 11'i ile çıktı.

İzmir temsilcisinde yeni transferleri, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Cherni, Rhadney ve Janderson ile sonradan oyuna dahil olan Sabra ve İshole, seyircisi önünde ilk kez forma giydi.

Karşılaşmada Göztepe'nin tek golünü 12. dakikada yeni transferlerden Janderson, kaydetti.

Taraftarların sıcak havaya rağmen ilgi gösterdiği karşılaşmadan İzmir temsilcisi galip ayrıldı.