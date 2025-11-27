Göztepe, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ettiriyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştiriliyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor