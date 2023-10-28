Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım (Dk. 85 Şahverdi Çetin), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi, Camara (Dk. 46 Özer Özdemir), Bardhi (Dk. 77 Koray Kılınç), Mara (Dk. 46 Dembele), Mayi (Dk. 84 Musa Caner Aktaş)
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Yunus Emre Gedik (Dk. 78 İsmail Köybaşı), Ümit Akdağ (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Dk. 78 Celil Yüksel), Yalçın Kayan, Mamah, Diouf (Dk. 70 Nielsen), Tijanic (Dk. 84 Traore)
Gol: Dk. 39 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 39 Muharrem Cinan, Dk. 58 Dembele ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Ogün Bayrak, Dk. 45+1 Yalçın Kayan, Dk. 61 Yunus Emre Gedik (Göztepe)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.