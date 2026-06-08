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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Rebecca Latham'ı transfer etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Göztepe, 29 yaşındaki Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile anlaştı. Latham, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan Latham'ın Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markopoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders takımlarında forma giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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