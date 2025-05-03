Göztepe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

İzmir kulübünün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün Adana'ya giderek kampa girecek.