Göztepe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Göztepe, Adana Demirspor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım antrenmanlarını tamamladı ve bugün Adana'ya giderek kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

İzmir kulübünün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün Adana'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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