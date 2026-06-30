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Göztepe'ye potada şampiyon forvet

Göztepe'ye potada şampiyon forvet
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Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, geçen yıl şampiyon olan Çayırova Belediyespor'dan ABD'li uzun forvet Jamari Taylor'u transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok ülkede forma giydi.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Göztepe transferde geçen yıl şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Çayırova Belediyespor'dan ABD'li uzun forvet Jamari Taylor'u renklerine bağladı. 24 yaşında, 2.03 boyundaki Taylor, NCAA'de Kansas Üniversitesi'nde oynadıktan sonra profesyonel kariyerinde Avusturya, Yunanistan, Japonya, Arjantin ve Türkiye liglerinde forma giydi. Taylor, Emir Arda Sivas, Rijad Avdic Aydın ve Ahmet Can Duran'dan sonra Göz-Göz'ün potada dördüncü transferi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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