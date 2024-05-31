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Göztepe, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 6 oyuncusuyla sözleşme uzatmadı ve takımdan ayrıldı. Transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'nin yeni oyuncularını yakında açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son günlerde toplam 6 oyuncusuna veda ederken 2 oyuncusu ile de sözleşme uzattı.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, daha sonra gidecek oyuncuları belirlemeye başladı. Kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaşırken, sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yeni bir sözleşme imzalanmadı. Böylece Göztepe, şampiyonluk yolunda takıma katkı veren 6 oyuncuyla yollarını ayırma yoluna gitti. İzmir ekibinde sözleşmeleri Haziran 2025'te bitecek olan Mame Diouf ve Lasse Nielsen ile de sezon başlamadan önce vedalaşılacağı ifade edildi.

Yaşanan bu ayrılıklar sonrası transfere hız veren Göztepe'nin, anlaşmaya varılan oyuncuları kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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