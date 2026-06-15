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Göztepe'de 101'inci yıl coşkusu yaşandı

Göztepe'de 101'inci yıl coşkusu yaşandı
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İzmir'in köklü kulüplerinden Süper Lig temsilcisi Göztepe, 101. kuruluş yıl dönümünü görkemli gösteriler, meşale şovu ve havai fişeklerle kutladı. Kutlamalara kadın su topu takımı ve genç futbol takımı da katıldı.

İZMİR'in köklü kulüplerinden, Süper Lig temsilcisi Göztepe 101'inci yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan sarı-kırmızılı camia, her yıl geleneksel olarak kutladığı yaş gününü bu sezon da görkemli gösterileriyle kutladı. Göztepeli taraftarlar saat 19.00'u gösterdiğinde Güzelyalı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplandı. Müzik ve ışık gösterileriyle doyasıya eğlenen Göztepeliler saat 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'nda atılan fişekle beraber meşale şova başladı. Binlerce meşale geceyi aydınlatırken, ardından havai fişek gösterileri düzenlendi. Yönetim ise Üçkuyular İskelesi'nden vapur kaldırıp İzmir Körfezi'nde büyük coşku yaşadı. Vapurda sezonu hem lig hem de Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan Göztepe Kadın Su Topu Takımı ve UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazanan 19 Futbol Takım'ı da hazır bulundu. Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video 101'inci yaşı kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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