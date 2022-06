Gözde Yürük ve Deniz Doğan Şanlı Turgutlu Belediyespor'da - Haberler

Transfer çalışmalarına devam eden Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor, Gözde Yürük ve Deniz Doğan Şanlı ile anlaşmaya vararak renklerine bağladı.

TKBL'deki ilk sezonunda play off oynayan ve yeni sezon hedefini daha üst sıralar olarak belirleyen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, transferlerine devam ediyor. Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak formasını giydiği Yalova Vip ile TKBL play off finali oynayan Gözde Yürük ile Fenerbahçe altyapısında yetişen ve İzmit Belediyesi formasını giydiği sezon federasyon kupasını kazanıp Play Off'tan Süper Lige çıkan Deniz Doğan Şanlı ile anlaşmaya vardı. Yaptığı takviyeler ile her bölgede alternatifli bir kadro oluşturan Turgutlu Belediyespor'un önümüzdeki günlerde uzun transferlerini de bitirmesi bekleniyor.

Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Geçtiğimiz sezon liglerin başlamasına çok az bir süre kala TKBL'ye dahil olmuştuk ve çok sıkışık bir program içerisinde çalışmalar yaptık. Bu sezon daha rahat bir süreç geçiriyoruz ve transferlerimizi daha erken bitiriyoruz. Ligimizin iki önemli oyuncusunu kadromuza katarak her pozisyonda alternatifli bir kadro oluşturuyoruz. Takım için rekabeti üst seviyede tutarak keyif veren bir basketbol oynamak istiyoruz. Uzun forvet ve pivot pozisyonları görüşmelerimize devam ediyoruz. Bir, iki hafta içinde bu transferleri de bitirip tam kadro olarak çalışmalarımıza başlayacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor