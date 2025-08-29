Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÖZDE KAHVECİ'DEN BOMBA PAYLAŞIM

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılık sonrası milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den olay bir paylaşım geldi. Çocuğunun güldüğü anları paylaşan Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı İrfan Can'a forma vermeyen Mourinho'ya gönderme olarak yorumlandı.