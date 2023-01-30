Görüşmeler başladı! Patrick van Aanholt'un Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibinin transfer için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başladığı belirtilirken, Aanholt ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'a Hollanda'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu için PSV Eindhoven devrede.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV Eindhoven, Patrick van Aanholt'u kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı bu sezon 14 maçta giydi ve 2 asistlik katkı verdi.