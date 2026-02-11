Haberler

Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Al Ittihad, Liverpool forması giyen Muhammed Salah'la da görüşmelere başladı. Suudi ekibi, olumlu geçen ilk görüşmelerin ardından transferi tamamen sonuçlandırmak istiyor. Anlaşma sağlanması halinde Salah, yeni sezonda Al Ittihad forması giyecek.

  • Al Ittihad, Liverpool forması giyen Muhammed Salah ile görüşmelere başladı.
  • Muhammed Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
  • Muhammed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 25 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AL ITTIHAD GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Suudi basınında yer alan haberlere göre; N'Golo Kante ve Karim Benzema ile yollarını ayıran, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Al Ittihad, yeni sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Al Ittihad, Liverpool forması giyen Muhammed Salah'la da görüşmelere başladı.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Haberde, iki taraf arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Salah'ın kendisine sunulan projeyi beğendiği dile getirildi. Suudi ekibinin oyuncu ve kulüp tarafı ile yapılan görüşmelerle birlikte transferi tamamen sonuçlandırıp yeni sezonda Salah'ı renklerine bağlamayı hedeflediği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan 33 yaşındaki Mısırlı yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Tottenham, kendi liginde küme düşmemeye çalışıyor

Devler Ligi'nde ilk 4 içindeler ama ligde küme düşmemeye oynuyorlar
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi