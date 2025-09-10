Görüşmeler başladı! Michy Batshuayi yeniden Süper Lig'e dönme yolunda
Golcü arayışlarını sürdüren Göztepe; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray formaları giymiş ve şu sıralar Eintracht Frankfurt'ta mücadele eden Michy Batshuayi'nin kiralık transferi için görüşmelere başladı.
Kadrosunda golcü isimleri kaybeden ve tecrübeli bir santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, bu doğrultuda sürpriz bir isme yöneldi.
GÖZTEPE BATSHUAYI İLE GÖRÜŞÜYOR
Gençleşmeye giden Göztepe, bu kez ters bir hamlede bulundu. İzmir ekibi, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray formaları giyen Michy Batshuayi için harekete geçti. Göztepe'nin Eintracht Frankfurt'ta istediği süreleri alamayan Belçikalı golcü ile temasa geçtiği ve takımda ilk 11 garantisi verdiği kaydedildi.
KİRALIK TEKLİFİ YAPTI
Alman basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılıların Batshuayi için Frankfurt'a 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı aktarıldı. Alman ekibinin bu transfere onay vermesinin yüksek olduğu kaydedildi.
2 MAÇA ÇIKTI
Geride bıraktığımız sezondan bu yana Eintracht Frankfurt formasıyla bekleneni veremeyen Batshuayi, bu sezon takımıyla sadece 2 maçta sahaya çıktı ve 17 dakika süre aldı. Batshuayi'nin Frankfurt ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.