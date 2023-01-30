Görüşmeler başladı! Beşiktaş Monaco'nun yıldızını kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. İlk olarak kadrosuna Aboubakar'ı katan siyah-beyazlılar için Fransız basınında bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Monaco forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Lucas'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Özellikle orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen Jean Lucas ile ilgilendiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİ VAR

Fransız basınında yer alan habere göre, Jean Lucas ile Troyes ve Espanyol'un da ilgilendiği öne sürüldü. Monaco'ya gelen teklifler arasında en iyisinin Espanyol'un önerisi olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu rakamın, Monaco'nun beklediği bonservise yakın olduğu vurgulandı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Monaco'da sadece 10 maçta görev aldı. Yetenekli futbolcu, bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başlarken takımına gol yada asist katkısı sağlayamadı.