Görüntülü konuştular! Enkazdan çıkarılan minik Mesut'un Arda Güler'e sorduğu soru tebessüm ettirdi

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremde 113 saat sonra kurtarılan minik Mesut, Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'e seslenmişti. Bugün Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi. "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey" ifadelerini kullanan Mesut'un Arda Güler'e, "Bu numara senin mi ağabey?" diye sorması tebessüm ettirdi.

Büyük yıkımlara neden olan depremin ardından Adıyaman'da enkaz altından 113 saat sonra çıkan Mesut, hayranı olduğu Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ile görüntülü konuştu.

"SENİN GİBİ TOPÇULAR MİLYONDA BİR GELİYOR"

Dün akşam enkazın altından çıkartılan Mesut, Arda Güler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Mesut, Arda Güler'e, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam et, senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey" derken genç futbolcu ise "İyileştiğinde seni tesise bekliyoruz, sana formamı vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"BU NUMARA SENİN Mİ AĞABEY?"

Minik Mesut'un, Arda Güler'e "Bu numara senin mi ağabey?" diye sorduğu soru ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

SANA FORMAMI VERECEĞİM

Minik hayranıyla konuşan genç yetenek Arda Güler," Sana formamı vereceğim kardeşim en kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere diyerek iyileşince seni tesise bekliyorum dedi.

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