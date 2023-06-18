Görüntülü konuştuğu İranlı bizzat teklifi yaptı! Ersun Yanal yeni adresiyle "Yok artık" dedirtecek
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Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal'a İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal'in ilgisi var. İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal ile görüntülü konuşarak resmi teklifi bizzat iletti.
Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, İran yolcusu. İstiklal, deneyimli hocaya resmi teklifi yaptı.
BAŞKAN BİZZAT TEKLİFİ İLETTİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İran Pro Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan İstiklal, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İran ekibinde başkan, görüntülü konuşma yaparak Ersun Yanal'a teklifi bizzat iletti.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, biraz düşündükten sonra son kararını iletecek. Deneyimli hoca son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı.