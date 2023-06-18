Görüntülü konuştuğu İranlı bizzat teklifi yaptı! Ersun Yanal yeni adresiyle "Yok artık" dedirtecek

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal'a İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal'in ilgisi var. İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal ile görüntülü konuşarak resmi teklifi bizzat iletti.