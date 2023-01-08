Görüntü ortaya çıktı! Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket kıyameti koparttı

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma içindeki bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Halil Umut Meler'in önce eline cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu avantaja bıraktığı görüntüde, deneyimli hakemin Serdar Aziz'e kart göstermek için elini cebine götürdüğü ancak daha sonra bundan vazgeçtiği iddia edildi.