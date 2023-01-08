Görüntü ortaya çıktı! Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket kıyameti koparttı
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma içindeki bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Halil Umut Meler'in önce eline cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu avantaja bıraktığı görüntüde, deneyimli hakemin Serdar Aziz'e kart göstermek için elini cebine götürdüğü ancak daha sonra bundan vazgeçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Galatasaray'da taraftarlar hakem Halil Umut Meler'e tepkili. Meler'in kararlarından memnun olmayan taraftarlar sosyal medyada bir pozisyon üzerinden deneyimli hakeme sert yüklendi.
ELİNİ CEBİNE GÖTÜRDÜ
Sosyal medyada elden ele dolaşan görüntüde Halil Umut Meler'in sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz'in içinde yer aldığı bir pozisyonda elini önce cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu devam ettirdiği görülüyor.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar avantaj sonrası Serdar Aziz'e kart çıkmadığını belirtirek tepki gösterirken, pozisyonun başında Meler'in deneyimli stopere kart göstermek için elini cebine götürdüğü iddia edildi.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023