Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eşleşmenin ilk ayağına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Zabrze Arena'daki müsabakada ilk mücadelede 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Marco Asensio'ya ilk 11'de forma verdi.

Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü yine Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Matteo Guendouzi'nin yanına Fred Rodrigues'i çeken 65 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Asensio ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle İspanyol yıldızı yedek soyundurmuştu.

Marco Asensio ise Kartal'ın hazır değil açıklamasına karşı sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmış ve ikili arasında sorun olduğu yönünde gündem oluşmuştu.

Maçın basın toplantısında yıldız futbolcuyla hiçbir probleminin olmadığını ifade eden Kartal, oyuncuyu rövanşta 11'de görevlendirdi.

Savunmada tercih Ake oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, rövanş maçında ilk 11'de şans buldu.

İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, son günlerde takımla çalışmalara başlamıştı.

İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle riske edilmemesi beklenen Ake'ye ilk 11'de görev verdi.

Greenwood yedek soyundu

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, Gornik Zabrze deplasmanında da yedek soyundu.

Eşleşmenin ilk ayağında son bölümde oyuna dahil olan Greenwood, rövanşta da yedekler arasında yer aldı.

2 eksik

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 2 oyuncusundan yaralanamadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği maç kadrosunda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle deplasmana getirilmeyen Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif, müsabakada yer almadı.

Kaynak: AA