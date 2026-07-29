Gornik Zabrze-Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Zabrze ArenaHakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek,
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Kaynak: AA