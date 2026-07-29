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Gornik Zabrze-Fenerbahçe

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Zabrze ArenaHakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek,

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Zabrze Arena

Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Kaynak: AA
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