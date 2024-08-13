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Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Tamamlandı

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Denizli'de gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'na 120 sporcu katıldı. Turnuvada derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Denizli'de 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada 32 ilden 12 sporcu mücadele etti.

Görme engelli sporcuların tek kategoride yarıştığı turnuvanın birincisi Malatya'dan Ünal Dönmez, ikincisi Kırıkkale'den Süleyman Saltık, üçüncüsü ise Kayseri'den Ümit Selçuk oldu.

Turnuvada derece elde eden sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Turnuvanın Başhakemi İlhan Şen, AA muhabirine, 32 ilden 120 sporcunun birinci olmak için mücadele ettiğini belirterek, "Sporcularımız arasında 70 yaşında olan da var 11 yaşında olan da. Sporcularımızın hepsi çok özel insanlar. Öğretmenler, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde öğrenci olanlar var." dedi.

Satranç Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı, sporcuların tamamının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda misafir edilerek tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Sporculardan İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Öztürk, 2 yaşından beri kanser tedavisi gördüğünü, 6 yaşında sağ gözünü kaybettiğini orta okuldan beri de sol gözünde görme kayıpları olduğunu anlatarak "Satranç bana yepyeni ufuk ve hayat açtı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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