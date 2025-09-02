Görme Engelliler Futsal Müsabakaları Sivas'ta Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları Sivas'ın ev sahipliğinde başladı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor. Heyecan dolu maçlarda takımlar derece yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalarda şampiyon olan 2 takım 1. Lig'e yükselecek.

Müsabakalar 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek. - SİVAS