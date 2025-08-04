Görme Engelli Şehmuz Çevik Dünya Şampiyonu Oldu

Görme Engelli Şehmuz Çevik Dünya Şampiyonu Oldu
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Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Şehmuz Çevik, toplamda 575 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu oldu. Çevik, hedefinin İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu ve gelecek için dünya rekorunu kırmayı planladığını belirtti.

Görme Engelli dünya şampiyonu Şehmuz Çevik, "İstiklal Marşı'nı okutmak büyük hedeflerimdendi. Duygusal anlar yaşadım" dedi.

Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Şehmuz Çevik, dünya şampiyonu olma sürecinde evine kurduğu salonda çalıştı. Daha önce 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Çevik, dünya şampiyonu olduğu turnuvadan 5 altın madalya ile döndü.

"Toplam 575 kilogram kaldırdım"

Dünya rekorunu kıramadığını ancak dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardığını ifade eden Şehmuz Çevik, "Geçen sene çok az bir sayıyla kaçırmıştım. Bu sene tam olarak dünya şampiyonluğuna ulaştım. 90 kiloda yarışıyorum. Toplam 575 kilogram kaldırdım. Madalyaların her biri bir kaldırış için. Powerliftingte Squat, bench, deadlift olmak üzere 3 kaldırış var. Hem 3 kaldırış hem de bunların toplamını alıyorlar" diye konuştu.

"İstiklal Marşı'nı okutmak büyük hedeflerimdendi"

Geçen yıl katıldığı dünya şampiyonasında Ukraynalı bir sporcunun ardından ikinci olduğunu ifade eden Çevik, bu sene Gürcistan, İsrail, Kenya, Kazakistan gibi ülkelerden sporcuları geride bıraktığını kaydetti. Çevik, "İstiklal Marşı'nı okutmak büyük hedeflerimdendi. Duygusal anlar yaşadım" dedi.

"Rekoru kıramadım ama rekor kırmayı düşünüyorum"

Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonraki hedefinin dünya rekorunu kırmak olduğunu belirten Çevik, "Rekoru kıramadım ama rekor kırmayı düşünüyorum. Amacımız bu sporu tanıtmak. Biz bu sporda pek fazla tanınamıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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