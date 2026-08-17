Görme Engelli Milli Sporcu Fatih Güney'den Brno'da Tarihi Bronz Madalya

MUĞLA Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü'nün görme engelli milli sporcusu Fatih Güney, Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen International Para Climbing Open Brno 2026'da B3 kategorisinde bronz madalya kazandı. Fatih Güney'in milli formayla elde ettiği derece, kulübün tarihindeki ilk uluslararası madalya olarak kayıtlara geçti.

14-15 Ağustos tarihlerinde Brno'da gerçekleştirilen uluslararası para tırmanış organizasyonunda Türkiye Para Tırmanış Milli Takımı önemli bir başarıya imza attı. Milli sporculardan Mustafa Beyaz AL1, Erdem Hırka ise AL2 kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Muğlalı görme engelli milli sporcu Fatih Güney, B3 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Fethiye'den başlayan spor yolculuğunu ay-yıldızlı forma altında uluslararası kürsüye taşıyan Güney'in başarısı, hem kulübüne hem de Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı