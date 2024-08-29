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Görme Engelli Milli Judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Oyunlarda judo J1 73 kiloda mücadele edecek olan Yavuz, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını belirtti. Kendisine judoyu sevdiren milli takım teknik direktörü Haldun Efemgil'in desteğiyle olimpiyatta mücadele edecek olan Yavuz, altın madalya hedefliyor.

Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 8 Eylül'e kadar sürecek oyunlarda Gökçe Yavuz, judo J1 73 kiloda mücadele edecek.

Gökçe Yavuz, AA muhabirine, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını söyledi.

Daha önce güreşle ilgilendiğini belirten 39 yaşındaki milli sporcu, "Evlendikten sonra görme yeteneğimi tamamen kaybedince bu sporu bırakmıştım ama sporu da özlemiştim. Spor yapmak için federasyonlara ulaştım. Sağ olsunlar, judo federasyonumuz Haldun hocamıza gönderdi." diye konuştu.

Milli takım teknik direktörü Haldun Efemgil'in kendisine judoyu sevdirdiğini vurgulayan Gökçe, "Haldun hocam hem judoyu sevdirdi hem de yapabileceğimizi gösterdi. Şimdi olimpiyatta mücadele edeceğiz. Her Türk evladının Paris'te yapmak istediği, Türk bayrağını en yukarı taşıyıp devletini, milletini onurlandırmak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara ilk kez katıldığını belirten Gökçe, "Hedefim altın madalya. Olimpiyatlara çok hazırım. Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Allah'ın izniyle altın madalyayı alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Gökçe, "Engellilerde bazen unutulmuş hissi oluşuyordu ama verilen destek ve yardımlarla kitlelere ulaşıyoruz. Daha büyük kitlelere ulaşmak, bizi daha çok hırslandırıyor. Onları utandırmamak için daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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