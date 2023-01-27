Görenler tanıyamıyor! Efsane hakem Collina'nın saçlı fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Aktif hakemlik yaptığı dönemde futbolcular ve teknik direktörlerin büyük saygısını kazanan İtalyan Pierluigi Collina tarzıyla da dikkatleri çekiyordu. Saha içinde saçsız ve sert mizacıyla bilinen Collina'nın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı büyük ses getirdi.

SAÇLI HALİ İLGİ GÖRDÜ

FIFA Hakemler Komitesi'nde başkanlık görevini yapan Pierluigi Collina'nın 1991 yılında Serie A'daki ilk maçına çıkmadan önce çekildiği iddia edilen fotoğrafında saçlı olduğu görülüyor. Eski hakemin saçlı haliyle ilk kez karşılaşan futbolseverler fotoğrafa büyük ilgi gösterdi.

ERKEN YAŞTA SAÇLARINI KAYBETTİ

Bir hastalık nedeniyle saçlarını erken yaşta kaybeden Pierluigi Collina, bu hastalığın kendisi için bir hediye olduğunu ve bu tarzıyla hafızalara kazındığını belirtmişti.