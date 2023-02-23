Görenler tanıyamadı! Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Hooijdonk, makyajla bambaşka biri oldu

Eski Fenerbahçeli Pierre van Hooijdonk, ülkesi Hollanda'da kılık değiştirerek karnavala katıldı. Makyajı ve kostümü sosyal medyada büyük ilgi gören efsane futbolcuyu görenler tanımakta zorlanırken, oldukça korkutucu olduğu belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Pierre van Hooijdonk, ülkesinde katıldığı karnavaldan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

MAKYAJ VE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Karnavala kılık değiştirerek giden Pierre van Hooijdonk'un kostümü ve makyajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri efsane golcüyü tanımakta güçlük çekerken, paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

FENERBAHÇE KARNESİ

2003-2005 döneminde Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli formayla çıktığı 60 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Pierre van Hooijdonk'un karnavaldan görüntüleri: