Görenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe'den tarihi skor
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Gaziantep Basketbol kozlarını paylaştı. Ataşehir Ülker Spor ve Etkilik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, 100-50'lik skorla kazandı.
ŞEHMUS ÖNE ÇIKTI
Karşılaşmayı 21 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile tamamlayan Şehmus Hazer, galibiyette ön plana çıkan isim oldu.
Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6
Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 33-12
Devre: 53-24
3. Periyot: 76-36