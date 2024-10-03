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Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa Kupası'nda Üst Turu Hedefliyor

Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa Kupası'nda Üst Turu Hedefliyor
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Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda iki maçı da evinde oynayarak üst tura geçmeyi hedefliyor. Antrenör Hakan Dinler, sahada avantajlarını kullanarak bu turu geçeceklerini düşünüyor.

Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda iki maçta da ev sahibi olmanın avantajıyla üst turu hedefliyor.

Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası'nın 2. turunda Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımıyla karşılaşacak.

Turun ilk müsabakasına 5 Ekim Cumartesi günü Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda çıkacak Görele Belediyespor, 7 Ekim Pazartesi günü oynanacak rövanş maçına da ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren takımın antrenörü Hakan Dinler, AA muhabirine, EHF'nin maç takvimi dolayısıyla bu sezon ligin erken başladığını söyledi.

Sezona iyi hazırlandıklarını ve lige de galibiyetle başladıklarını aktaran Dinler, ligde hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.

Dinler, şu anda Avrupa sahnesine hazırlandıklarını ifade ederek, "En büyük avantajımız, WHC Metalurg Avtokomanda karşısında iki maçı da evimizde oynayacak olmamız. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak bu turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

"Tura yakın olduğumuzu düşünüyoruz"

Görele Belediyespor'un geçen sezon Avrupa Kupası'nda sahasında rakibini yendiğini ancak deplasmanda yaşadığı mağlubiyetle elendiğini anımsatan Dinler, "Şimdi iki maçı da burada oynadığımız için biz bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Kadromuzda hem milli hem de genç ve yetenekli oyuncularımız var. Dolayısıyla biz tura yakın olduğumuzu düşünüyoruz ama her şey sahada belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dinler, geçen sezon başarı yakalayan iskelet kadronun durduğunu belirterek, "Kulüpten ayrılanlar oldu. Bu sene çok fazla yurt dışına oyuncu gitti, bu Türk hentbolu adına çok iyi bir şey aslında, dolayısıyla oyuncu pazarında daralma söz konusuydu, biz de bunu üç yabancı oyuncuyla destekledik. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Serpil Abdioğlu: "Tura galibiyetle başlamak istiyoruz"

Takım kaptanı Serpil Abdioğlu ise üç haftada iki galibiyet alarak lige iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bunu Avrupa Kupası'nda da sürdürmek istediklerinin altını çizen Serpil, şöyle devam etti:

"Giresun ve Görele'nin ikinci Avrupa serüveni olacak. İnşallah tura galibiyetle başlamak istiyoruz. İki maçın da evimizde oynanmasının bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yine de zor geçecek. Taraftarımızın yanımızda bulunmasıyla, takım birlikteliğiyle, iyi çalışmayla galibiyet alarak üst tura kalmak istiyoruz."

Serpil Abdioğlu, geçen yılın tecrübesiyle Avrupa heyecanını üzerlerinden attıklarını dile getirerek, iyi sonuca ulaşacaklarına inandığını aktardı.

Giresun ve Görele'deki tüm taraftarları maça davet eden Serpil, kendilerine destek veren kulübün yönetim kuruluna da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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