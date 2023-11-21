Gordion Antik Kenti'nde Oryantiring Medya Yarışması düzenlenecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nde 26 Kasım Pazar günü "Oryantiring Medya Yarışması" düzenlenecek. Yarışma, Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek. Ankara'da yaşayan medya mensuplarının katılabileceği etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nde 26 Kasım Pazar günü "Oryantiring Medya Yarışması" düzenlenecek.

Marka Şehir Ankara Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yarışma Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile yapılacak.

Projenin, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yapılacağının aktarıldığı açıklamada, "Ankara'da yaşayan medya mensuplarının yarışacağı bu farklı ve eğlenceli etkinliğine katılmak isteyen adayların başvurularını bekliyor, tarihin içerisinde dolu dolu bir günü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız." denildi.

Açıklamada, yarışacak katılımcılara yarış alanına transfer desteğinin de verileceği belirtildi.