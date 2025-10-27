Gönüllülükte Rekor Sayılar: 494 Bin Gönüllü ve 3 Bin 540 Kurum

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ekim ayı itibariyle 'GönüllüyüzBİZ' platformunda, gönüllü sayısı 494 bin 797'ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3 bin 540'a ve verilen ilan sayısı da 42 bin 752'ye ulaştı" dedi.

Bakan Bak, bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen 'Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Bakan Bak, düzenlenen programda Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Projesi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, gönüllü gençlerle beraber Türkiye için gece gündüz canla başla çalıştıklarını belirterek "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde hareket ediyor, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları her anda ilk elimiz uzatıyoruz. Ülkemizde gönüllülük bilincinin geliştirilmesi veya yakınlaştırılması amacıyla 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde gönüllülük çalışmaları dersleri verilmeye başlandı. Bugün itibariyle 166 üniversitede 406 bini aşkın öğrencimiz bu dersi alarak gönüllülüğü sadece bir kavram değil toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Gönüllülük faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak amacıyla bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayın sonucunda gönüllülük çalışmaları, ders planı ve uygulama kılavuzu hazırladık. Bu kılavuzla dersin içeriğini üniversitelerde ortak bir standartla yürütülmesi gerekiyor. Gönüllülük eğitiminde kalite birliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin bu süreçte daha aktif katılımını hedefliyoruz. Dersi ders diye görmeyeceğiz. Artık o uygulamada çok daha etkili bir şekilde üniversitedeki gençlerimizle birlikte yapacağız" diye konuştu.

'1500'Ü AŞKIN GENÇLE, GÖNÜLLÜLÜK İYİ NİYET BEYANI İMZALADIK'

Bakanlıkça hazırlanan 'GönüllüyüzBİZ' platformuna da değinen Bakan Bak, "Ekim ayı itibariyle 'GönüllüyüzBİZ' platformunda gönüllü sayısı 494 bin 797'ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3 bin 540'a ve verilen ilan sayısı da 42 bin 752'ye ulaştı. İstanbul'da 1500'e aşkın gönüllü gencimizin katıldığı '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Programı'nda da 'Gönüllülük İyi Niyet Beyanı'nı imzaladık. Bu beyan gençleri toplumsal sorumluluk üstlenmeye, dayanışma içinde hareket etmeye ve gönüllülüğü hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyor. Mutlaka giriş yapalım. Arkadaşlarımıza da söyleyelim. Yine 'Damla Gönüllük Hareketi'yle yaşlı ziyaretlerinden çevre temizliğine, fidan dikiminden kütüphane kurulumuna kadar pek çok alanda faaliyetler yürütüyoruz. 81 ilimizde bugüne kadar 7 bin 562 gönüllü gencimizin katılımı ve katkısıyla 219 programı tamamladık" ifadelerinde bulundu.