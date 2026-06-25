Gurbetçi Fenerbahçe tutkunu 3 bin 800 km yol yaptı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan 47 yaşındaki gurbetçi Mustafa Yücel, sarı lacivert renklere bürüdüğü yaşam tarzıyla gönül verdiği takımın peşinden sınır tanımaz sevgi yaşıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde doğan ve 25 yıl önce Stockholm'e yerleşen Yücel, büyüklerinden aldığı Fenerbahçe sevdasını tutkuya dönüştürdü.

Sarı-lacivert renkler, Türk bayrağı ve Fenerbahçe armalarıyla kapladığı aracıyla tutkuyla desteklediği takımın peşinden 3 çocuğu ile birlikte gezen Yücel, Fenerbahçe sevgisini yalnızca Türkiye ile sınırlı bırakmayıp dünyanın dört bir yanına yayıyor.

Fenerbahçe tutkusuyla 3 bin 800 kilometre yol katetti

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampını sürdürdüğü Topuk Yaylası'na yıllık izin planlamasını yaparak yaklaşık 3 bin 800 kilometre yol katederek gelen Yücel, memleketi Konya'ya gitmeden soluğu gönül verdiği takımın yanında aldı.

Yücel, AA muhabirine gittiği her yerde özellikle aracının ilgi gördüğünü söyledi.

Hayatındaki bütün planlamalarını takıma göre ayarladığını vurgulayan Yücel, "Yaklaşık 25 yıldır İsveç'teyim. Gurbetçi olduğumuz için çocuklarımla beraber yaz aylarında izne geliyoruz. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda kamp yapacağını duydum, futbolcularımızı izlemeye geldik." dedi.

Fenerbahçe sevdasının kendisinde bir tutku olduğunun altını çizen Yücel, "Bu sevda bir tutku anlatılmaz, tarif edilmez, sadece yaşanıyor, ne desem boş. Fenerbahçeli olmak benim gözümde bir ayrıcalık. Daha doğrusu benim için bu bir aşk. Bu yıl Allah nasip etti iznimizi erken aldık. İznimizi planladık ve her şey şu an benim için dört dörtlük." diye konuştu.

"Benim için önemli olan sadece Fenerbahçe"

Mustafa Yücel, kaplamasıyla aracının ilgi çektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazıları aracımı neden takımın renklerinde kaplattığımı çok merak ediyor. Bunu tarif etmem zor oluyor. Özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere aracımla fotoğraf çektirmek istiyorlar. Aileler, taraftarlar çok ilgi gösteriyor. Fenerbahçeli olsun olmasın aracı gören bütün insanlar merak ediyor, dikkatle bakıyor. Hatta bazen 'Çok mu para harcadın, aracın değerini düşürdün, neden yaptın?' diye soru soruyorlar. Ben bunları kesinlikle düşünmüyorum. Benim için önemli olan sadece Fenerbahçe. Aracım yurt dışında da çok ilgili çekiyor. Bir yabancının aracımı görüp 'Fenerbahçe' diye bağırması gerçekten çok değişik bir duygu. İsveç'te bazen aracımla gezerken özellikle oradaki futbolseverler 'Fenerbahçe, Fenerbahçe' diye bağırıyorlar. Çocuklarım ise 'Baba çok abartıyorsun' diyorlar ama onlarda babalarının yolunda iyi Fenerbahçeliler."